  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تعطل مواقع إسرائيلية بهجوم سيبراني واسع مصدره غزة

السبت 02 أغسطس 2025 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعطل مواقع إسرائيلية بهجوم سيبراني واسع مصدره غزة



القدس المحتلة/سما/

تعرضت مواقع إلكترونية إسرائيلية بارزة، الليلة الماضية، إلى هجوم سيبراني واسع مصدره قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم.

وكشفت الصحيفة أن الهجوم أسفر عن تعطل مواقع وتغيير محتوى مواقع أخرى عبر رسائل حملت أبعادا سياسية قوية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه كتب في أعلى الصفحة بالمواقع المخترقة عبارة "الوقت ينفد" وذيلت برسالة جاء فيها: "من قلب غزة، من قلب المقاومة التي لا تعرف الاستسلام. إن المجازر التي ترتكبونها، سيكون هناك رد واحد (عليها): المقاومة والسلاح والصمود حتى النهاية".

واستنتجت الصحيفة أن الرسالة التي اخترقت المواقع اتسمت بنبرة نفسية حادة وموجهة، وحملت توقيعا غير مباشر يفهم منه أن منفذي الهجوم ينتمون إلى إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

واستهدف الهجوم السيبراني مواقع رياضية بارزة، من بينها لفرق كرة السلة: هبوعيل القدس، مكابي تل أبيب، هبوعيل تل أبيب، وكذلك موقع إدارة الدوري الممتاز، وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم".

وحتى صباح اليوم، لا تزال بعض المواقع المتضررة خارج الخدمة تماما، وتظهر صفحاتها بيضاء خالية من المحتوى.

ويشكل الهجوم امتدادا لحرب إلكترونية متصاعدة تسعى فصائل المقاومة من خلالها إلى التأثير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مستهدفة هذه المرة شريحة جماهيرية جديدة، وتحديدا محبي الرياضة ومتابعيها.

#غزة #مواقع إسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: زامير يفكر الاستقالة

سي إن إن: حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

سي إن إن: الكشف عن سيناريوهات نتنياهو إذا رفضت "حماس" وقف إطلاق النار

مصادر تشير لـ"رويترز" إلى الدول التي قد تنضم لاتفاقيات السلام مع "إسرائيل" بوساطة أمريكية

أزمة ثقة تعصف برئيس الأركان الإسرائيلي ومصادر تقول: زامير يملك رصاصة واحدة لا نعرف متى وكيف سيطلقها

إعلام عبري يروج لوثيقة بـ "توقيع مصر والسعودية" حول استبعاد حماس من حكم غزة

فيديو الأسير دافيد يصدم الإسرائيليين..

الأخبار الرئيسية

ويتكوف

ويتكوف يصل لميدان الاحتجاج.. مظاهرات واسعة في تل أبيب لإنقاذ الأسرى

الجيش

قائد إسرائيلي سابق: نقترب من كارثة مع بقائنا في غزة

ترامب ونتنياهو

مسؤول مصري: تغيير جوهري في الموقف الأمريكي بشأن مفاوضات غزة.. تفاصيل

عملية عسكرية في غزة

سي إن إن: الكشف عن سيناريوهات نتنياهو إذا رفضت "حماس" وقف إطلاق النار

غزة : عشرات الشهداء وتراجع الدبابات شرق غزة وإعدام منتظري المساعدات يتصاعد ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية