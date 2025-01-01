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الاعلامي الحكومي: 73 شاحنة فقط دخلت غزة بالأمس غالبيتها تعرض للنهب والسرقة

السبت 02 أغسطس 2025 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي: 73 شاحنة فقط دخلت غزة بالأمس غالبيتها تعرض للنهب والسرقة



غزة / سما /

قال المكتب الاعلامي الحكومي اليوم السبت 2 اغسطس 2025 ، ان 73 شاحنة فقط دخلت غزة أمس الجمعة إلى قطاع غزة تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل منهجي ومتعمد، ضمن ما بات يُعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وأكد المكتب الاعلامي ان الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية.

وأدان المكتب الاعلامي بأشد العبارات استمرار جريمة التجويع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، وندعو إلى فتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية.

#المكتب الاعلامي الحكومي #غزة

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