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سي إن إن: نتنياهو أجل اتخاذ قرار حول طبيعة العملية العسكرية في غزة إلى الأسبوع المقبل

السبت 02 أغسطس 2025 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن: نتنياهو أجل اتخاذ قرار حول طبيعة العملية العسكرية في غزة إلى الأسبوع المقبل



غزة / سما /

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ إلى الأسبوع المقبل اتخاذ القرار بشأن توسيع العمل العسكري المحتمل في قطاع غزة.

وجاء القرار لاعطاء فرصة لحركة حماس بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن الجدير بالذكر أن نتنياهو نفسه هو من انسحب من مفاوضات وقف إطلاق النار التي كانت جارية في الدوحة عندما سحب الوفد الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة للاعلان عن الاتفاق.

في غضون ذلك، يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن إمكانية الذهاب الى اتفاق شامل في ظل تعثر الإتفاق الجزئي .

#نتنياهو #العملية العسكرية #غزة #اسرائيل #حماس

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