خمسة ضحايا جدد نتيجة الجوع في قطاع غزة يرفع الحصيلة إلى 162

غزة /سما/

توفي خمسة مواطنين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية نتيجة الجوع الذي تمارسه اسرائيل في قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية وفاة الطفل عاطف أبو خاطر نتيجة الجوع وسوء التغذية.

كما اعلن مشفى ناصر بخان يونس وفاة طفل آخر نتيجة سوء التغذية.

وكانت الصحة أعلنت تسجيل مشافي قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة الماضية ثلاثة حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها طفلان.

وارتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 162 شهيدًا، من بينهم 92 طفلًا.

واكدت وزارة الصحة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

واوضحت ان 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد ما يزيد من الصعوبات على المنظومة الطبية.

وأشارت إلى أنه لا يصل سوى كميات قليلة من المساعدات إلى القطاع وتتم سرقتها من قبل عصابات.