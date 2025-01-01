رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، توالي عزم عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: مستعدون للذهاب للانتخابات التي لن تشمل القوى والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير والشرعية الدولية

- الرئيس يرحب بإعلان البرتغال البدء بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية

- كاتب اسرائيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

- مستوطنون يحرقون مساكن تجمع عرب المليحات وتحذير من اقتحام واسع وانتهاكات غير مسبوقة للأقصى غداً

- "هيومن رايتس": قتل اسرائيل الباحثين عن الطعام في غزة "جريمة حرب"

- فتح: نرفض بشدة تطاول حماس على الأردن ومصر ونثمن مواقفهما التاريخية تجاه شعبنا

- الرئيس الفنلندي يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

- الحكومة تثمن دور الشقيقة مصر وجهودها في إغاثة غزة والتحضير لإعادة الإعمار

- فاديفول من الطيبة: اعتداءات المستوطنين إرهاب منظم

"الأيام":

- 90 شهيدا.. غارات مكثفة شرق غزة ومجزرة جديدة قرب "زكيم"

- الرئيس: الأولوية لوقف النار وإدخال المساعدات لوقف حرب التجويع

- الاحتلال يستولي على 13 دونمـا من أراضي "ظهر العبد" في جنين

- ويتكوف يتفقد عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية"

- ترامب: نعمل على خطة لتوفير الطعام لسكان القطاع

- مستوطنون يحرقون مساكن في أريحا ويشنون اعتداءات جديدة في مناطق عدة

- عشائر غزة تؤكد رفضها آلية المساعدات المغمسة بالدم

"القدس":

70 -شهيدا نصفهم أمام مصائد المساعدات

- "اليونيسف": الوضع في غزة تجاوز عتبة المجاعة

- استئناف تسجيل وتحديث بيانات طلبة "التوجيهي" بغزة

- "تسونامي" الاعتراف يصل الكونغرس

- سلواد تودع شهيدها خميس عياد

- ويتكوف: أمضيت أكثر من 5 ساعات في غزة

- 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى