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رئيس غانا يعلن تقديم مساعدة عاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة

السبت 02 أغسطس 2025 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس غانا يعلن تقديم مساعدة عاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة



وكالات / سما/

أعلن رئيس جمهورية غانا تقديم بلاده مساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وغير المسبوقة التي يعاني منها قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الغاني جون ماهاما في العاصمة أكرا، خلال حفل تجهيز قافلة مساعدات تشمل أربعين طنا من المنتجات الغذائية والمساعدات العينية العاجلة، بحضور سفير دولة فلسطين عبد الفتاح السطري، وعدد من السفراء العرب والمسلمين المعتمدين لدى جمهورية غانا.

وأكد الرئيس ماهاما موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، مؤكدا أن هذه المنحة تحمل طابعا رمزيا يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط غانا بفلسطين، منذ افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في أكرا عام 1986، مشيرا إلى أن تقديم هذه المساعدات يمثل رسالة تقدير واحترام للشعب الفلسطيني، في ظل ما يمر به من أزمات.

وأضاف، "هذه الخطوة تأتي في إطار دعم العائلات الفلسطينية التي تعاني من الحرب والحصار، مؤكدا موقف غانا الثابت في الدفاع عن كرامة الإنسان، وحقوق الشعوب، خاصة في مناطق النزاع، وفي مقدمتها النساء، والأطفال."

وجدّد تأكيده على تمسك بلاده بحل الدولتين كخيار وحيد وقانوني لتحقيق السلام الشامل والعادل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد على أن الحوار والتفاوض يشكلان السبيل الأنجع لإنهاء العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى إحلال السلام، وصون الكرامة الإنسانية.

وفي هذا السياق، نوه الرئيس الغاني إلى الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية الفلسطينية المقيمة في غانا، والتي وصفها بأنها "شريك أصيل في البناء الوطني والتطور المجتمعي"، مشيدا بمساهماتها الفاعلة في مختلف القطاعات.

واختتم الرئيس ماهاما كلمته بالقول: نوجه رسالة واضحة إلى الشعب الفلسطيني بأنه ليس وحيدًا، وأن غانا، حكومة وشعبا، تقف إلى جانبه في هذه المرحلة الصعبة، وستظل دائما بجانبه داعمة لقضيته العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والكرامة."

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