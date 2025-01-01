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إسرائيل تهاجم ماكرون بشدة بعد دعوته للإفراج عن جميع الاسرى من كلا الطرفين

السبت 02 أغسطس 2025 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهاجم ماكرون بشدة بعد دعوته للإفراج عن جميع الاسرى من كلا الطرفين



القدس المحتلة/سما/

دعا الرئيس الفرنسي إلى إطلاق سراح جميع الاسرى من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

تلك التصريح أثار حفيظة تل أبيب وهاجمه وزير خارجية الاحتلال ساعر بذريعة انه عقد مقارنة صادمة بين الاسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، عندما دعا إلى الإفراج عنهم جميعا

في بداية خطابه، سُمع ماكرون وهو يقول في حديث مع حشدٍ تجمع أمامه: "لقد حثثتُ الجميع على قول اطلاق سراح الرهائن أولاً، ووقف إطلاق النار، ولذلك علينا أن نضغط".

عندها، التفت إليه أحد الحاضرين قائلًا: "سيدي الرئيس، هل يشمل هذا أيضًا الرهائن الفلسطينيين؟"، فأجاب ماكرون: "نعم، الجميع. الجميع. من كلا الجانبين". قوبلت كلماته بالتصفيق والهتاف.

وأعلن ماكرون، الأسبوع الماضي أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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