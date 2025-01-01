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الطقس: أجواء حارة نسبيا

السبت 02 أغسطس 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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