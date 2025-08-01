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"لحظة زراعة العبوات وتفجيرها في أحد محاضن العدو".. "القسام" تبث لقطات لمعارك جنوب قطاع غزة (فيديو)

السبت 02 أغسطس 2025 06:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لحظة زراعة العبوات وتفجيرها في أحد محاضن العدو".. "القسام" تبث لقطات لمعارك جنوب قطاع غزة (فيديو)



غزة/سما/

بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من تفجيرها عبوات أرضية داخل أحد محاضن آليات الجيش الإسرائيلي في خان يونس، واستهداف مواقع وتحشدات في محاور التوغل بالمدينة.

 

ونشرت "القسام" مقطع فيديو "ضمن سلسلة عمليات حجارة داود"، أبان تفاصيل العملية: 

- التاريخ: 28 يوليو 2025.
- المكان: منطقة البطن السمين- جنوب مدينة خان يونس.
- العملية: تفجير 3 عبوات برميلية داخل أحد محاضن العدو.

وأظهر الفيديو لحظة "زراعة العبوات الأرضية"، ومشاهد توثق "تقدم آليات العدو نحو المحضن"، وانفجار العبوات الثلاث.

ووثقت لقطات في الفيديو "دك تحشدات ومواقع العدو بقذائف الهاون وصواريخ رجوم"، بالإضافة إلى "رماية بالاشتراك مع سرايا القدس".

 

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 898 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.

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