مصادر تشير لـ"رويترز" إلى الدول التي قد تنضم لاتفاقيات السلام مع "إسرائيل" بوساطة أمريكية

واشنطن/سما/

تجري الإدارة الأمريكية مناقشات نشطة مع أذربيجان حول إمكانية ضمّها وبعض حلفائها في آسيا الوسطى إلى اتفاقيات إبراهيم، على أمل تعميق علاقاتها القائمة مع إسرائيل، حسب "رويترز".



وكجزء من اتفاقيات إبراهيم، المُبرمة عامي 2020 و2021 خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، وافقت أربع دول ذات أغلبية مسلمة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

لكن على النقيض من ذلك، فإن أذربيجان وكل دول آسيا الوسطى لديها بالفعل علاقات دبلوماسية قائمة منذ وقت طويل مع إسرائيل، ما يعني أن توسيع الاتفاقيات لتشملها سيكون ذا طابع رمزي إلى حد كبير، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والتعاون العسكري، بحسب ما قالته لوكالة "رويترز" مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة محادثات خاصة.

وسيعكس هذا التوسيع استعداد ترامب لإبرام اتفاقيات أقل طموحا مقارنة بهدف إدارته المعلن سابقا والمتمثل في إقناع السعودية، ذات الثقل الإقليمي، بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بينما لا تزال الحرب مشتعلة في غزة.

وقد كررت المملكة مرارا أنها لن تعترف بإسرائيل من دون إحراز تقدم باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية. أما العدد الكبير من القتلى في غزة، إلى جانب المجاعة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، فقد أثار غضبا عربيا واسعاً، ما يعقّد جهود توسيع الاتفاقيات لتشمل المزيد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وقد أدت الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 60,000 شخص، من بينهم عشرات الآلاف من النساء والأطفال بحسب السلطات الصحية المحلية، إلى إثارة الغضب العالمي. وفي الأيام الأخيرة، أعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وتُعتبر مسألة النزاع بين أذربيجان وجارتها أرمينيا نقطة خلاف رئيسية أخرى، إذ تعتبر إدارة ترامب أن التوصل إلى اتفاق سلام بين الدولتين بشكل شرطا مسبقا لانضمام أذربيجان إلى اتفاقيات "أبراهام"، وفق ما ذكره ثلاثة من المصادر لـ"رويترز".

ورغم أن مسؤولي ترامب ألمحوا علنا إلى عدد من الدول المحتمل انضمامها إلى الاتفاقيات، فإن المحادثات التي تتركز على أذربيجان تُعدّ من بين الأكثر تنظيما وجدية، حسب المصادر.

وأشار مصدران إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتم في غضون أشهر أو حتى أسابيع.

وقد زار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب لمهام السلام، العاصمة الأذربيجانية باكو في مارس، حيث التقى بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. كما التقى آرييه لايتستون، مساعد ويتكوف الرئيسي، بعلييف في وقت لاحق من الربيع لمناقشة اتفاقيات أبراهام، بحسب ثلاثة من المصادر.

وكجزء من هذه المحادثات، تواصل مسؤولون أذربيجانيون مع مسؤولين في دول آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان، لاستطلاع اهتمامهم بالانضمام إلى رقعة أوسع لاتفاقيات أبراهام، وفقا للمصادر. ولم يتضح بعد أي من الدول الأخرى تم التواصل معه من آسيا الوسطى، والتي تضم كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.

وعند طلب التعليق، لم يناقش المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية دولا بعينها، لكنه أشار إلى أن توسيع رقعة الاتفاقيات يمثل أحد الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب. وقال مسؤول أمريكي: "نعمل على ضم المزيد من الدول".

أما الحكومة الأذربيجانية، فقد امتنعت عن التعليق. كما لم يرد كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارة كازاخستان في واشنطن على طلبات التعليق لـ"رويترز". وأي اتفاقيات جديدة لن تعدّل الاتفاقات السابقة التي وُقعت بموجب اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل.

وقد تمحورت اتفاقيات أبراهام الأصلية، التي وُقعت بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، حول إعادة العلاقات الدبلوماسية. لكن الجولة الثانية من توسيعها تبدو وكأنها تتحول إلى آلية أوسع تهدف إلى توسيع النفوذ الأمريكي والإسرائيلي الناعم.

وتقع أذربيجان، المحصورة بين روسيا شمالا وإيران جنوبا، في موقع استراتيجي حيوي ضمن تدفقات التجارة بين آسيا الوسطى والغرب. وتزخر منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أيضا بالموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز، ما يدفع قوى عالمية عدة للتنافس على النفوذ في المنطقة.

ويُحتمل أن يكون اشتمال توسيع الاتفاقيات دولا لها اصلا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وسيلة لتحقيق مكاسب رمزية لرئيس معروف بتضخيمه حتى الإنجازات الصغيرة.

وقد وصف مصدران المحادثات مع دول آسيا الوسطى بأنها "في مراحلها الأولى"، لكنهما أشارا إلى أن المحادثات مع أذربيجان "متقدمة نسبيا".

ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، ولا يوجد ما يضمن التوصل إلى اتفاق، لا سيما في ظل بطء التقدم في المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان.