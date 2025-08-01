ترامب: نريد إطعام الناس في قطاع غزة

واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تركيز زيارة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى إسرائيل وقطاع غزة كان على زيادة المساعدات الغذائية للفلسطينيين في القطاع.



وقال ترامب للصحفيين: "لقد عقد ويتكوف اجتماعًا رائعًا مع العديد من الأشخاص، وكان الاجتماع الرئيسي حول الغذاء. كما أجرى محادثات أخرى سأخبركم عنها لاحقا، ولكنه عقد اجتماعا حول توفير الطعام للناس، وهذا ما نريده".

وكان ويتكوف قد زار يوم الجمعة مركزا لتوزيع المساعدات الغدائية في رفح جنوب قطاع غزة وسط إجراءات أمنية مشددة.

واطلع ويتكوف على الواقع الإنساني وسير توزيع المساعدات في قطاع غزة، وقدم إحاطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقرار خطة نهائية لتوزيع المساعدات والغذاء.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق أن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي سيقومان بجولة في مراكز توزيع المساعدات الحالية وسيعملان على وضع خطة لزيادة كميات الغذاء، كما سيلتقيان سكان المنطقة.