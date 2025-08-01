  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ترامب: نريد إطعام الناس في قطاع غزة

السبت 02 أغسطس 2025 05:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: نريد إطعام الناس في قطاع غزة



واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تركيز زيارة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى إسرائيل وقطاع غزة كان على زيادة المساعدات الغذائية للفلسطينيين في القطاع.


وقال ترامب للصحفيين: "لقد عقد ويتكوف اجتماعًا رائعًا مع العديد من الأشخاص، وكان الاجتماع الرئيسي حول الغذاء. كما أجرى محادثات أخرى سأخبركم عنها لاحقا، ولكنه عقد اجتماعا حول توفير الطعام للناس، وهذا ما نريده".

وكان ويتكوف قد زار يوم الجمعة مركزا لتوزيع المساعدات الغدائية في رفح جنوب قطاع غزة وسط إجراءات أمنية مشددة.

واطلع ويتكوف على الواقع الإنساني وسير توزيع المساعدات في قطاع غزة، وقدم إحاطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقرار خطة نهائية لتوزيع المساعدات والغذاء.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق أن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي سيقومان بجولة في مراكز توزيع المساعدات الحالية وسيعملان على وضع خطة لزيادة كميات الغذاء، كما سيلتقيان سكان المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الخارجية المصري في واشنطن: نزع سلاح حماس مقابل الدفع نحو دولة فلسطينية

إعلام إسرائيلي: زامير يفكر الاستقالة

المبعوث الاميركي ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح

سي إن إن: حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

استطلاع معاريف : خروج غانتس وصعود أيزنكوت وبنيت وخوف اليهود من السفر للخارج

اعتقال الجنود في مهرجان "تومورولاند": بلجيكا تحيل القضية إلى الجنائية الدولية

بقيادة الأردن ..لأول مرة تنضم هذه الدول إلى إسقاط المساعدات جواً على غزة

الأخبار الرئيسية

688d4aad423604445c1bc1dc

أزمة ثقة تعصف برئيس الأركان الإسرائيلي ومصادر تقول: زامير يملك رصاصة واحدة لا نعرف متى وكيف سيطلقها

688d58af4c59b76ab06cbeec

مصادر تشير لـ"رويترز" إلى الدول التي قد تنضم لاتفاقيات السلام مع "إسرائيل" بوساطة أمريكية

688d0faa42360444523aaeb6

زامير يتحدث عن نقاط ضعف في الجيش الإسرائيلي وتآكل في قواته و"فخ حماس"

688d4fdb4c59b76aaa0c8bfb

فيديو الأسير دافيد يصدم الإسرائيليين..

photo_2025-08-01_17-26-50

إعلام إسرائيلي: زامير يفكر الاستقالة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية