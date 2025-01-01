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إعلام إسرائيلي: زامير يفكر الاستقالة

الجمعة 01 أغسطس 2025 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: زامير يفكر الاستقالة



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إن التوتر بين قائد الأركان إيال زامير والمستوى السياسي قد بلغ ذروته، على خلفية الحرب على قطاع غزة وانعدام الأفق لنهايتها.


وجاء على لسان الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ناحوم برنيع، أن هذا الأسبوع حاسم لمستقبل الحرب، وأن زامير بات يفكر بالاستقالة مع استمرار التصادم مع المستوى السياسي.

وأضاف برنيع في مقاله له ضمن عدد اليوم من الصحيفة، "الأزمة بين رئيس الأركان إيال زامير والمستوى السياسي حقيقية، وإذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فإنها ستتعاظم".

وأضاف أن الأزمة قد تصل إلى نقطة يدرس فيها قائد الأركان الاستقالة من مهام منصبه.

وأشار إلى أنه سيكمل غدًا السبت 150 يومًا في هذا المنصب دون تمكنه من إحداث تغيير جوهري في مسار الحرب.

وقال: "هناك طلقة واحدة في فوهة البندقية.. متى سيستخدمها زامير وأين لا أعرف، لكن ما أعرفه أن الطلقة جاهزة".

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير يهدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية.

وأشارت القناة إلى أن التوتر في ذروته ورئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح.

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