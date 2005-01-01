بن غفير يجدد دعوته لإعادة احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين منها

القدس المحتلة/سما/

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، دعوته لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وقال بن غفير في منشور بمنصة “إكس”: “يجب العودة إلى البيت (وفق تعبيره)، إلى (مستوطنات) غوش قطيف، إلى كامل أرجاء غزة”.

وتجمع مستوطنات “غوش قطيف” جنوبي غزة تم تفكيكه عام 2005، ضمن ما عرف آنذاك بخطة “فك الارتباط”، التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون من جانب واحد على وقع خسائر عسكرية متلاحقة.

وأضاف بن غفير: “الذين يجب أن يهاجروا من هناك هم الأعداء”، في إشارة للفلسطينيين.

وأشار الوزير المتطرف إلى أنه “كان يسكن في غوش قطيف مع زوجته قبل أن يجبر على تركها في عام 2005”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها بن غفير لإعادة احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

كما يحرض باستمرار على مواصلة حرب الإبادة والتجويع في القطاع، ومنع إدخال المساعدات إليه.

وتتناغم تصريحات بن غفير مع دعوات إسرائيلية متصاعدة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لإعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه.

والاثنين الماضي، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الإسرائيلي من غزة قبل 20 عاما، واصفا إياه بـ”القرار غير الحكيم الذي زاد الوضع سوءا”، وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة.

وفي اليوم ذاته، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” خطة لاحتلال أجزاء من غزة، بزعم محاولة إبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالحكومة بعد تلويحه بالاستقالة إثر مزاعم تل أبيب عن “سماحها” بإدخال مساعدات للقطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز لم تسمه قوله إن تل أبيب “ستمنح حماس مهلة لعدة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، أو تنفيذ الخطة التي تقضي بضم أجزاء من القطاع على مراحل حتى تستسلم حركة حماس”.

وادعى المسؤول أن الخطة “حظيت بموافقة من الإدارة الأمريكية”.

وخلفت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.