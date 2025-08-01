فيدان يبحث مع نظيره القطري مساعي وقف النار بغزة

أنقرة/سما/

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأوضحت المصادر أن الوزيرين بحثا الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وبدأت حركة حماس وإسرائيل جولة مفاوضات مباشرة جديدة بالعاصمة القطرية الدوحة في 6 يوليو/ تموز الماضي، بحثا عن اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي، لكن تل أبيب وحليفتها واشنطن أعلنتا الأسبوع الماضي سحب فريقي بلديهما من الدوحة للتشاور.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.