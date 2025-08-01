  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا توقف إجلاء الغزيين إلى أراضيها بعد قضية الطالبة المتهمة بمعاداة السامية

الجمعة 01 أغسطس 2025 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا توقف إجلاء الغزيين إلى أراضيها بعد قضية الطالبة المتهمة بمعاداة السامية



باريس/سما/

أعلنت فرنسا أنها لن تستقبل مزيدا من الفلسطينيين من غزة إلى حين صدور نتائج التحقيق في الثغرات التي سمحت بقبول طالبة متهمة بإطلاق تصريحات معادية للسامية.


وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في تصريح لإذاعة "فرانس إنفو" إن "أي عملية من هذا النوع، وأي إجلاء من أي نوع، لن يُنفّذ قبل أن نستخلص النتائج الكاملة لهذا التحقيق".


وأضاف أن "جميع الملفات الشخصية للأفراد الذين دخلوا الأراضي الفرنسية ستخضع لمراجعة جديدة"، وذلك بعد أن استقبلت فرنسا مئات الغزيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، على خلفية هجمات 7 أكتوبر 2023.

وأوضح الوزير أن الشابة المعنية بالقضية "لا مكان لها في فرنسا"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تغادر الأراضي الفرنسية، وأن مناقشات تجري حاليًا لتحديد وجهتها المقبلة.

وكان من المقرر أن تلتحق الطالبة بمعهد الدراسات السياسية في مدينة ليل مع بداية العام الدراسي، غير أن منشورات على حساباتها الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيها إلى قتل اليهود، وتم حذفها لاحقا أدت إلى إلغاء تسجيلها وفتح تحقيق قضائي بحقها بتهمة الترويج للإرهاب، إلى جانب فتح تحقيق داخلي لمعرفة كيف لم يتم اكتشاف تلك المنشورات مسبقًا.

وأكد بارو أن "التحقيقات الأمنية التي أجرتها الجهات الرسمية المختصة في فرنسا، وكذلك السلطات الإسرائيلية، لم تتمكن من رصد هذه التصريحات المعادية للسامية وغير المقبولة"، مشددا على أن وجودها على الأراضي الفرنسية غير مبرر.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن صفقة واشنطن وتل أبيب حول غزة ومصير حماس ..

مصر تعلق على التظاهرات أمام سفاراتها.. وترد على 10 “ادعاءات” حول معبر رفح ومساعدات غزة

وزير الخارجية المصري في واشنطن: نزع سلاح حماس مقابل الدفع نحو دولة فلسطينية

الجندي الإسرائيلي الاسير "روم بارسلافسكي": في غزة "أنا اموت من الجوع "

المبعوث الاميركي ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح

سي إن إن: حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الاحتلال يهدد : فرصة اتفاق وقف إطلاق نار ضئيلة للغاية وتوسع الحرب أمر لا مفر منه

الأخبار الرئيسية

photo_2025-08-01_17-26-50

إعلام إسرائيلي: زامير يفكر الاستقالة

20250708000217afpp-afp_663f8k9.h-730x438

ترامب: العمل مستمر على خطة لتقديم مساعدات إلى غزة

1-3-e1754060880844-730x438

ويتكوف يقول إن هدف زيارته لغزة تزويد ترامب بفهم للوضع الإنساني

3-3-730x438

بن غفير يجدد دعوته لإعادة احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين منها

سوليفان: على "إسرائيل" إنهاء الحرب بالكامل ووقف المجاعة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية