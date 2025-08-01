هجوم مصري فلسطيني على مظاهرات مناهضة للقاهرة في تل أبيب

وقال الكاتب المصري ضياء رشوان، إن المظاهرات التي نظمها "الجناح الشمالي للحركة الإسلامية" داخل إسرائيل، بقيادة رائد صلاح وكمال الخطيب، أمام السفارة المصرية في تل أبيب، كشفت بشكل قاطع عن النوايا الحقيقية لتيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح رشوان، خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الأحداث وفرت علينا عناء التحليل والتأويل، وفضحت ازدواجية مواقف هذه التيارات، التي تلتزم الصمت التام تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في حين تتخذ من مصر هدفًا للهجوم والتشويه.

أشار رشوان إلى أن دولة الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 200 ألف فلسطيني خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، وأن عددًا كبيرًا من هؤلاء الضحايا ينتمون إلى عائلات فلسطينيي الداخل.

وتساءل باستنكار: "كيف لهؤلاء الذين يرفعون شعار الدفاع عن فلسطين، ألا يتحركوا ضد من يقتل أهلهم وأقاربهم في غزة؟".

وأبرز المفارقة الغريبة في خروج مظاهرات الحركة الإسلامية على بعد خطوات من وزارة الدفاع الإسرائيلية والكنيست، ليست ضد جرائم الاحتلال، بل موجهة إلى السفارة المصرية.

وأكد أن هذا التصرف لا يمكن تبريره إلا في إطار مخطط سياسي محكم لتزييف الوعي وتحويل الغضب العربي عن مساره الطبيعي، وهو ما وصفه بـ "حرف البوصلة" عن العدو الحقيقي.

شدد ضياء رشوان على أن مصر تتحمل عبئًا سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا ضخمًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تقود جهود التهدئة، وتستقبل المصابين، وتُرسل المساعدات، وتدافع عن الحقوق الفلسطينية في كل المحافل الدولية.

وأكد أن من يهاجم مصر في هذا التوقيت، يخدم مصالح أعداء الأمة ويحاول ضرب دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

ووصف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام، التظاهرة التي نظّمتها الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل أمام السفارة المصرية في تل أبيب بأنها "شيء مثير للسخرية ولا يمكن تخيله".

وأضاف أبو الهول، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المتظاهرين وجّهوا اتهامات لمصر بمحاصرة قطاع غزة، بينما تجاهلوا العدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدًا أن الأمن الإسرائيلي وفّر الحماية الكاملة لهم، بل وشارك إسرائيليون حاملون للأعلام الإسرائيلية في التظاهرة.

وأشار أبو الهول إلى التناقض الصارخ في تحركات هؤلاء، الذين كان بإمكانهم تنظيم مظاهرات أمام الكنيست أو وزارة الدفاع أو الحكومة الإسرائيلية إذا كانوا صادقين في نواياهم.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، أن المشاهد التي رأيناها مؤخرًا أمام بعض السفارات المصرية بالخارج وتحديدا أمام سفارة مصر بتل أبيب، والتي شارك فيها عناصر تابعة لحركة حماس تحت غطاء مزيف من "النصرة لفلسطين"، إنما كشفت عن حقيقة طالما حاول البعض إخفاءها، وهي وجود تنسيق غير معلن، لكنه فاضح، بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، إن المظاهرات التي نُظمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب ما هي إلا "ترتيب ممنهج ومقصود" يستهدف الدولة المصرية.

وأكد السفير الفلسطيني، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن هذه التحركات تهدف إلى صرف الأنظار عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتساءل السفير اللوح عن سبب سماح الشرطة والحكومة الإسرائيلية بتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية، مشيرًا إلى أن أي تظاهرة داخل إسرائيل لا يمكن أن تتم دون تصريح مسبق.

علق الاعلامي اسامة كمال، على مشاهد المظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب بدعوى فتح معبر رفح قائلا: "لما نشوف مظاهرات معمولة ضد مصر هقول ناس مغيبة ومش فاهمين ولا يفقهون لكن تجلى أمامي المصطلح الصح من قلب تل ابيب متآمر واهبل".

وتساءل اسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي إم سي، إلى متى ستظل مصر تقبل اعتذارات تحت شعار "معلش اخوك الصغير وغلط"؟، ووجه رسالة للمتظاهرين في تل أبيب: "أنت واخد تصريح تطلع بمظاهرة من ابن غفير ووزارته وليه مظاهرة عند سفارة مصر وأزاى واقف في تل ابيب وتتظاهر ضد مصر".

واتهم الإعلامي أحمد موسى القيادي الإخواني كمال الخطيب، ورائد صلاح، بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي لتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، وسط حماية وتأمين من الشرطة الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تكشف الدور الحقيقي لجماعة الإخوان في تنفيذ المشروع الصهيوني.

وقال موسى، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس":‏ "ما هذه الوقاحة والخيانة التى يقوم بها الإخوانى الصهيونى كمال الخطيب ومعه رائد صلاح وشلة من تنظيم الإخوان العميل ممن سحبوا معهم عائلاتهم وأسرهم وأطفالهم للتظاهر أمام السفارة المصرية فى تل أبيب وسط تأمين وحراستهم من الشرطة الإسرائيلية، ونظموا هذه التظاهرة بعد التنسيق مع الكيان الصهيونى والحصول من المجرم بن غفير على تصريح للقيام بهذه التمثيلية السخيفة لتبرئة إسرائيل من جرائمها فى غزة سواء القتل والحصار والتجويع".

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش في تصريحات له على قناة "إكسترا نيوز"، :" هذه المظاهرات تمثل أجندات خبيثة تخدم الاحتلال والشعب الفلسطيني بريء من هذه المظاهرات والشعب الفلسطيني يعتز بمصر والأردن وكل الاشقاء العرب".

وأكمل محمود الهباش: "حماس في قطاع غزة تسرق معظم المساعدات وتبيعها في الأسواق بأسعار باهظة كي تنفق على نفسها وتحرم مليوني فلسطيني من ان تصل لهم المساعدات".

ولفت محمود الهباش: "حماس جزء من الكارثة التي حدثت في قطاع غزة وحماس والاحتلال وجهان لعملة واحدة".

وتقول الحكومة المصرية إنها تتعرض لـ"حملة تشويه ممنهجة" للنيل من الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتحدث رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزارة الخارجية حول هذا الأمر.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر لم تتوان يوما واحدا عن إدخال المساعدات الغذائية لأهالي قطاع غزة، فيما استنكرت وزارة لخارجية في بيان، "الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية".

وأكدت الوزارة أن هذه الاتهامات "سطحية وغير منطقية، وتتناقض في محتواها مع الموقف بل ومع المصالح المصرية"، مشيرة إلى "إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة".

واليوم، عقب وزارة الخارجية على التظاهرات أمام عدد من السفارات المصرية، مؤكدة أنها لا تدعم القضية الفلسطينية، بل "على العكس تماما.. تصب في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي وتقدم له هدية مجانية، وتجحف بالدور المصري التاريخي".

وذكرت الوزارة أن هذا المظاهرات "تساهم ذلك في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع، وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة للتوقف عن الانتهاكات الاسرائيلية السافرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ويتسبب في تحويل الانتباه عن الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".

وشددت على أن هذا التظاهر "يستهدف مصر باعتبارها الركيزة الأساسية الصامدة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يلحق ضرارا بالغا بالكفاح الفلسطيني لنيل استقلاله ويخلق فرقة بين الشعوب العربية، بما يصب في صالح إسرائيل".