واشنطن مرتبكة وتتريث في تقريرها بسبب المستوطنين الإسرائيلين وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط

واشنطن/سما/

أرجأت وزارة الخارجية الأمريكية نشر التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم ريثما تجري تعديلات على بنود التقرير المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة أن "كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قاموا بتأخير نشر التقرير السنوي لحقوق الإنسان من أجل تعديل أقسام مهمة، بما في ذلك القسم الخاص بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".



وكان من المقرر نشر التقرير اليوم الجمعة، لكن وفقا لمصادر الصحيفة الأمريكية، أصبح هذا الإجراء "أقل احتمالا". وأشارت المصادر إلى أن التقرير سيُنشر لاحقا "بإشعار مسبق محدود للجمهور".

وأوضحت الصحيفة أن التقرير سيشمل تعديلات في الصياغات المتعلقة بـ"المستوطنين الإسرائيليين" في الضفة الغربية. كما ستُجرى تعديلات على أقسام أخرى تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لكن المصادر لم تُحدد طبيعة هذه التعديلات التي يعتزم واشنطن تقديمها.

ويوم أمس، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60249 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 147089 مصابا.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما يجري في قطاع غزة "مفجع ومؤسف وعار وكارثي".