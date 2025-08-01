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مصر: قتيل وإصابات حرجة في حفل لمحمد رمضان والأخير يزعم تعرضه لمحاولة اغتيال

الجمعة 01 أغسطس 2025 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: قتيل وإصابات حرجة في حفل لمحمد رمضان والأخير يزعم تعرضه لمحاولة اغتيال



القاهرة/سما/

قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه تعرض لمحاولة اغتيال أثناء إحيائه حفلا في الساحل الشمالي، فيما سقط ضحايا من بين العمال والجمهور بعد عطل في أجهزة الألعاب النارية.

 

وكتب محمد رمضان على حسابه بموقع فيسبوك قائلا: "تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير ع المسرح بجواري بالظبط وأثره في أذني، حتى الآن وبسببه وفاة عامل و2 شباب في حالة خطرة، اللهم ارحمه وأشفي المصابين وصبر أهلهم وأحبابهم".

 

 

وواصل: "صوت قنبلة مالوش علاقة بالفاير وركس والله، محاولة اغتيال مكتملة الأركان، ليه الغل يوصل للدرجة دي؟!".

وفوجئ جمهور حفل محمد رمضان، في الساحل الشمالي فجر الجمعة، بأصوات انفجارات قرب المسرح وتطاير الألعاب النارية باتجاه الجمهور، ما أدى إلى حالة من الهلع والهروب الجماعي، بعد إصابة عدد من الجمهور بصواريخ الألعاب النارية.

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