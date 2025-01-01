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الرئيس التونسي خلال استقباله ميلوني: القوات الإسرائيلية تعمد إلى ضرب كل مقومات الحياة في قطاع غزة

الجمعة 01 أغسطس 2025 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي خلال استقباله ميلوني: القوات الإسرائيلية تعمد إلى ضرب كل مقومات الحياة في قطاع غزة



تونس/سما/

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القوات الإسرائيلية تعمد إلى ضرب كل مقومات الحياة في قطاع غزة بما في ذلك التجويع والحرمان حتى من قطرة ماء، بالإضافة إلى سقوط آلاف القتلى والمصابين.


وتحدث الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بقصر قرطاج يوم الخميس، عن الأوضاع في فلسطين السليبة وجرائم الإبادة المتواصلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.

وصرح قيس سعيد بأن الشعب الفلسطيني يتضور جوعا ويموت ظمأ أمام أنظار العالم.

وجدد سعيد التأكيد على موقف تونس الثابت بأن الشعب الفلسطيني له حق مشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على أن هذا الحق لن يسقط بالتقادم.

وأفاد في تصريحاته بأن الشرعية الدولية تآكلت أمام مشروعية إنسانية جديدة هي الآن بصدد التشكل ولا أدل على ذلك من المظاهرات التي تنظم في كل أنحاء العالم تنديدا بهذه الجرائم.

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