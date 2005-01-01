العقل المدبر لـ"11 سبتمبر" على أبواب الحرية

وكالات/سما/

من المتوقع الإفراج خلال أيام عن إرهابي بريطاني تباهى بمساعدة أسامة بن لادن في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، رغم تصنيفه "خطرا على الأمن القومي".

وحسب صحيفة "ذا صن" فإن هارون أسوات، الذي سبق أن أنشأ معسكر تدريب لتنظيم القاعدة داخل الولايات المتحدة، يستعد لمغادرة وحدة علاج نفسي مؤمنة في بريطانيا، حيث يحتجز حاليا، وذلك فور استكماله العلاج الذي يخضع له.



وقد أثار قرار الإفراج عنه موجة غضب واسعة، إذ سيتم إطلاق سراحه من دون إجراء تقييم شامل لمستوى خطورته، مستفيدا من ثغرة قانونية في "قانون الصحة النفسية" البريطاني، بحسب التقرير.

وقال وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك: "هذا الرجل البغيض كان وراء واحدة من أكثر الهجمات دموية في التاريخ الحديث. لا ينبغي أن ينعم بالحرية مرة أخرى".

وكان أسوات قد حكم عليه في عام 2015 بالسجن لمدة عشرين عاما في الولايات المتحدة، بعد أن اعترف بمحاولته إنشاء معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في ولاية أوريغون. ويُعرف بأنه من المقربين من بن لادن.

وأثناء احتجازه في الولايات المتحدة، اعترف أسوات، وفقا لوثائق المحكمة، بأنه ساعد في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة الآلاف في نيويورك، إضافة إلى هجمات عام 2005 في لندن، والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصاً.

وجاء في تلك الوثائق: "في مارس 2017، صرّح المتهم قائلاً: 'إذا كنتم تعتقدون أنني إرهابي، فلن أتنصل من مسؤوليتي'، كما صرّح بأنه كان العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وهجوم عام 2005 في المملكة المتحدة".

وقد أُعيد أسوات إلى بريطانيا في عام 2022، بعد أن زاره طبيب نفسي بريطاني خلال فترة سجنه في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أجرت تقييما لأسوات وخلصت إلى أنه لا يزال يشكل تهديدا أمنيا، فإن قاضيا بريطانيا حكم مؤخرا بأن الإفراج عنه متوقع "في المستقبل القريب نسبيا"، استناداً إلى أحكام قانون الصحة النفسية.

ومع ذلك، فإن الرقابة المفروضة عليه عند الإفراج ستقتصر على "أمر إشعار"، مما يعني أنه سيكون ملزماً فقط بتسجيل عنوانه وإبلاغ الشرطة بأي خطط سفر مستقبلية.