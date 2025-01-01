إعلام عبري يروج لوثيقة بـ "توقيع مصر والسعودية" حول استبعاد حماس من حكم غزة

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مقتطفات مما قالت إنها وثيقة موقعة من عدة دول من بينها من مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية لاستبعاد حركة حماس من حكم غزة.



ووفق الوثيقة فإن استبعاد حماس من أي سيناريو يتعلق بمستقبل غزة، أمر ضروري لإنهاء حالة التوتر في المنطقة.

وقالت الصحيفة العبرية إن عدة دول، منها مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية، أصدرت هذه الوثيقة المشتركة لنزع سلاح حركة حماس.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن مصر تخطط الآن لنزع سلاح حركة "حماس" مقابل إقامة دولة للفلسطينيين، واصفة الخطة بالمفاجأة .

وقالت معاريف إن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، توجه إلى واشنطن للترويج للمبادرةٍ المصرية الجديدة التي تنص على نزع سلاح حماس مقابل إقامة دولة فلسطينية، في الوقت الذي يتزايد فيه القلق في مصر إزاء استعدادات إسرائيل لضم غزة.

وفقًا لمصادر دبلوماسية فمن المتوقع أن يقدم الوزير المصري الخطة لكبار المسؤولين من كلا الحزبين - الجمهوري والديمقراطي - على أمل التوصل إلى توافق واسع بشأن "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية إن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة في القاهرة من خطوة أحادية الجانب من جانب إسرائيل، تتضمن ضم أجزاء من القطاع، في إطار ما تصفه بأنه محاولة "لإعادة تشكيل الواقع على الأرض بما يتوافق مع المصالح الأمنية الإسرائيلية".

ويجري المصريون محادثات مكثفة حاليا بين مصر وقطر والأطراف المعنية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وينص التفاهم في القاهرة على أن وقف إطلاق النار سيكون شرطا مسبقا لبدء نقاش عملي حول إعادة إعمار القطاع وهيكلية الإدارة المدنية فيه بعد انتهاء القتال.

ووفق معاريف فأن دبلوماسي مصري رفيع المستوى، رافق الوزير عبد العاطي في اجتماعاته في واشنطن ونيويورك أكد في تصريحات صحفية، أن "جذور الأزمة تكمن في أن الضغط الدولي لا يُغير الموقف الأمريكي الفعلي، الذي لا يزال يُقدم دعما مبدئيا للسياسة الإسرائيلية، حتى وإن كان يُبدي رفضًا علنيا للقضايا الإنسانية".

وأكد الدبلوماسي أنه على الرغم من القيود، تعمل مصر مع قطر على تعظيم مساحة المناورة السياسية، في محاولة للتأثير على أفق التسوية السياسية والحد من خطر المزيد من التصعيد الإقليمي.

وفي السياق نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية، "كان 11"، إن الدول الموقعة على الوثيقة تسعى لإدانة حماس وطردها من غزة.

وأضافت أن مجموعة من الدول العربية، من بينها مصر والأردن وقطر والسعودية بالإضافة لتركيا، وفرنسا قدمت اليوم (الجمعة) وثيقةً إلى الأمم المتحدة وقّعتها في إطار مؤتمر تعزيز حل الدولتين الذي عُقد هذا الأسبوع في نيويورك.

وكانت ذكرت صحيفة "معاريف" في تقرير أخر لها، أن مصر تخطط الآن لنزع سلاح حركة "حماس" مقابل إقامة دولة للفلسطينيين، واصفة الخطة بالمفاجأة .

وقالت معاريف إن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، توجه إلى واشنطن للترويج للمبادرةٍ المصرية الجديدة التي تنص على نزع سلاح حماس مقابل إقامة دولة فلسطينية، في الوقت الذي يتزايد فيه القلق في مصر إزاء استعدادات إسرائيل لضم غزة.

وقالت الصحيفة العبرية إن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة في القاهرة من خطوة أحادية الجانب من جانب إسرائيل، تتضمن ضم أجزاء من القطاع، في إطار ما تصفه بأنه محاولة "لإعادة تشكيل الواقع على الأرض بما يتوافق مع المصالح الأمنية الإسرائيلية".