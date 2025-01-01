  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سي إن إن: حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الجمعة 01 أغسطس 2025 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن: حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة



سما / وكالات /

أفادت شبكة سي إن إن، الجمعة، بأن حركة حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين قولهما: "حماس توقفت عن المشاركة في أي مناقشات بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، الأربعاء، أن حركة "حماس" تربط المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة بتغيير الوضع الإنساني في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن حماس "أبلغت الوسطاء أنها لن تدخل في مفاوضات حتى يتحسن الوضع الإنساني في غزة".

وتشهد المفاوضات حالة جمود حاليا، وسط تحذيرات من الوسطاء بأن الفشل في تجديد الحوار قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع داخل قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، الأربعاء، إن بلاده سلمت وثيقة تتضمن تعديلات على رد حماس، الذي قُدم خلال وجود الوفد الإسرائيلي في قطر، وذلك عبر الوسطاء المشاركين في جهود الوساطة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن صفقة واشنطن وتل أبيب حول غزة ومصير حماس ..

الحوثيون يوجهون تحذيرا شديد اللهجة للرياض وأبوظبي ..

مصر تعلق على التظاهرات أمام سفاراتها.. وترد على 10 “ادعاءات” حول معبر رفح ومساعدات غزة

وزير الخارجية المصري في واشنطن: نزع سلاح حماس مقابل الدفع نحو دولة فلسطينية

الجندي الإسرائيلي الاسير "روم بارسلافسكي": في غزة "أنا اموت من الجوع "

المبعوث الاميركي ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح

واشنطن : ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة للحفاظ على سلطته..

الأخبار الرئيسية

جدل إعلامي مصري إسرائيلي بعد وصف نتنياهو بـ”المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين”..

غانتس يدعو إلى إبرام صفقة شاملة تفرج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة حتى لو تطلب ذلك “أثمانا باهظة”

eacca678-3dd4-436b-9968-de99f1665680

المبعوث الاميركي ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح

وزير الخارجية المصري في واشنطن: نزع سلاح حماس مقابل الدفع نحو دولة فلسطينية

137 يوما على عودة الحرب..عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد دموي إسرائيلي كبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية