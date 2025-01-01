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بقيادة الأردن ..لأول مرة تنضم هذه الدول إلى إسقاط المساعدات جواً على غزة

الجمعة 01 أغسطس 2025 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بقيادة الأردن ..لأول مرة تنضم هذه الدول إلى إسقاط المساعدات جواً على غزة



القدس المحتلة/سما/

 تنضم ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبحرين بقيادة الاردن إلى عملية إسقاط المساعدات جوا على غزة اليوم.

وأعلن ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم أن ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبحرين ستنضم إلى عملية الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة. وسيقود الأردنيون هذه الجهود.

ومنذ استئناف الإسقاط الجوي في غزة، أُلقي في القطاع ما يقارب 200 طرد مساعدات. اليوم ستُنفذ أكبر عملية إسقاط حتى الآن، بأكثر من 150 طردًا (أي ما يعادل تقريبًا كل ما أُسقط حتى الآن مجتمعًا).

ومع ذلك، من المهم التذكير بأن الحديث يدور أساسًا عن خطوة دعائية من قِبل الدول التي تقوم بالإسقاط: 30 طرداً جويًا يعادلون شاحنة واحدة فقط، أي أن كل ما سيتم إسقاطه اليوم يعادل نحو 5 شاحنات فقط.

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