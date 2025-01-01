المبعوث الاميركي ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح

القدس المحتلة/سما/

وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم (الجمعة) إلى مركز توزيع مساعدات صندوق غزة الإنساني في رفح.في محاولة للترويج لصفقة تبادل اسرى وتسونامي إعلانات الاعتراف بدولة فلسطينية.ورافقه في الزيارة أيضًا السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

جاء ذلك على خلفية المجاعة في غزة وعقب لقائه أمس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتصر اسرائيل على عدم تفكيك صندوق التوزيع الأمريكي الذي تطالب به حماس في المفاوضات. وذكرت اليوم إدارة ترامب أن اسرائيل تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار للصندوق .

وفقًا لمصادر إسرائيلية، يُركّز ويتكوف خلال زيارته إلى إسرائيل على تحسين معالجة القضايا الإنسانية، ويعتزم "دراسة سبل تحسين الوضع".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة عن زيارته: "نريد ضمان حصول الناس على الطعام". ويتوقع الرئيس تلقي تقرير من ويتكوف وحكيم حول زيارته للقطاع، بعد أن وصف الوضع في غزة أمس بأنه "مريع". ووفقًا لترامب، "يعاني الناس من جوع شديد".

وصل ويتكوف إلى إسرائيل أمس وسط ضغوط دولية متزايدة وأزمة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق. وكانت زيارته الأخيرة إلى إسرائيل في مايو/أيار لإطلاق سراح الاسير الامريكي عيدان ألكسندر، وبالنسبة للأمريكيين، تُعد هذه الزيارة بالغة الأهمية، حيث وصفها البعض بأنها "المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق".

وقد التقى أمس بنيامين نتنياهو في القدس، في الوقت الذي تظاهرت فيه العشرات من الأمهات المختطفات وأفراد عائلاتهن خارج مكتب رئيس الوزراء، حاملات لافتة كُتب عليها "الأم لن تستسلم أبدًا".