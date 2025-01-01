  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المبعوث الاميركي ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح

الجمعة 01 أغسطس 2025 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاميركي ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح



القدس المحتلة/سما/

وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم (الجمعة) إلى مركز توزيع مساعدات صندوق غزة الإنساني في رفح.في محاولة للترويج لصفقة تبادل اسرى وتسونامي إعلانات الاعتراف بدولة فلسطينية.ورافقه في الزيارة أيضًا السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

جاء ذلك على خلفية المجاعة في غزة وعقب لقائه أمس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتصر اسرائيل على عدم تفكيك صندوق التوزيع الأمريكي الذي تطالب به حماس في المفاوضات. وذكرت اليوم إدارة ترامب أن اسرائيل تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار للصندوق .

وفقًا لمصادر إسرائيلية، يُركّز ويتكوف خلال زيارته إلى إسرائيل على تحسين معالجة القضايا الإنسانية، ويعتزم "دراسة سبل تحسين الوضع".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة عن زيارته: "نريد ضمان حصول الناس على الطعام". ويتوقع الرئيس تلقي تقرير من ويتكوف وحكيم حول زيارته للقطاع، بعد أن وصف الوضع في غزة أمس بأنه "مريع". ووفقًا لترامب، "يعاني الناس من جوع شديد".

وصل ويتكوف إلى إسرائيل أمس وسط ضغوط دولية متزايدة وأزمة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق. وكانت زيارته الأخيرة إلى إسرائيل في مايو/أيار لإطلاق سراح الاسير الامريكي عيدان ألكسندر، وبالنسبة للأمريكيين، تُعد هذه الزيارة بالغة الأهمية، حيث وصفها البعض بأنها "المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق".

وقد التقى أمس بنيامين نتنياهو في القدس، في الوقت الذي تظاهرت فيه العشرات من الأمهات المختطفات وأفراد عائلاتهن خارج مكتب رئيس الوزراء، حاملات لافتة كُتب عليها "الأم لن تستسلم أبدًا".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن صفقة واشنطن وتل أبيب حول غزة ومصير حماس ..

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير

ترامب يقترح "أسرع طريقة" لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

الحوثيون يوجهون تحذيرا شديد اللهجة للرياض وأبوظبي ..

مبعوث ترامب "ويتكوف" يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وزيارة غزة

مصر تعلق على التظاهرات أمام سفاراتها.. وترد على 10 “ادعاءات” حول معبر رفح ومساعدات غزة

الجندي الإسرائيلي الاسير "روم بارسلافسكي": في غزة "أنا اموت من الجوع "

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية المصري في واشنطن: نزع سلاح حماس مقابل الدفع نحو دولة فلسطينية

137 يوما على عودة الحرب..عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد دموي إسرائيلي كبير

ترامب: ما يحصل في غزة مفجع وكارثي ولا أرى نتائج للمساعدات التي قدمناها

الكشف عن صفقة واشنطن وتل أبيب حول غزة ومصير حماس ..

الاحتلال يهدد : فرصة اتفاق وقف إطلاق نار ضئيلة للغاية وتوسع الحرب أمر لا مفر منه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية