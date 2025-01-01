اعتقال الجنود في مهرجان "تومورولاند": بلجيكا تحيل القضية إلى الجنائية الدولية

بروكسل/وكالات/

أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه قرر إحالة قضية جنديين إسرائيليين اعتُقلا خلال مهرجان "تومورولاند" إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب البيان، تلقى مكتب المدعي العام شكوى من مؤسسة هند رجب (HRF) ومنظمة GLAN البريطانية - الشبكة العالمية للإجراءات القانونية - أشارت إلى "وجود اثنين من مجرمي الحرب الإسرائيليين في المهرجان الموسيقي الذي أقيم يومي 19 و20 يوليو"في بلجيكا.

وقد اعتقلت السلطات الشابين، اللذين ورد أنهما لوّحا بعلم لواء جفعاتي خلال الفعالية، واستجوبتهما، ثم أُطلق سراحهما لاحقًا.

عقب التحقيق، أُفيد بأنه "بعد تحليل الشكاوى، قرر مكتب المدعي العام الاتحادي إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية". كما أُشير إلى أن "هذا القرار اتُخذ حرصًا على حسن سير العدالة، وتماشيًا مع التزامات بلجيكا الدولية".

وستتولى دائرة القانون العام الاتحادية، وهي الجهة المخولة بنقل الطلبات الرسمية من سلطات إنفاذ القانون البلجيكية إلى المحكمة الجنائية الدولية، إدارة إحالة القضايا.

وألغى مهرجان تومورولاند عرض منسق الأغاني (DJ) الإسرائيلي سكازي آشير سويسا لـ "دواعٍ أمنية" وسط جدل حول تصريحاته بشأن الجيش الإسرائيلي والحرب في غزة.