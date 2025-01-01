الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي

رام الله/سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس فجر اليوم ، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.

وأكد السيد الرئيس، على أولوية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأشاد سيادته، بالنتائج التي تحققت في المؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، وأهمية البناء على ذلك في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل وما بعدها.

وأشاد السيد الرئيس، بإعلان هولندا الالتزام بالقانون الدولي كأساس للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، والعقوبات التي فرضتها على المستوطنين، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هولندا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجرى الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل السلام، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وهولندا على مختلف الأصعدة.