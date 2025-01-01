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أول دولة أوروبية تتخذ هذا القرار: سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

الجمعة 01 أغسطس 2025 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة أوروبية تتخذ هذا القرار: سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل



وكالات / سما/

أعلنت سلوفينيا، إنها ستحظر كل التبادلات التجارية المتّصلة بالأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها لدولة في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الحكومة السلوفينية في بيان، إلى أنها أقرت اليوم قرارًا، بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، أقرت الحكومة اليوم يحظر تصدير وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من جمهورية سلوفينيا أو عبرها إلى إسرائيل، وكذلك الاستيراد من إسرائيل إلى جمهورية سلوفينيا.

وأضاف البيان: "يأتي هذا القرار تنفيذًا لتصريحات رئيس الوزراء روبرت غولوب، الذي أعلن مرارًا – وآخرها على هامش قمة المجلس الأوروبي في حزيران/ يونيو – أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات ملموسة بحلول منتصف تموز/ يوليو، فإن سلوفينيا ستتصرف بشكل مستقل".

وتابع: "بسبب الخلافات الداخلية وغياب الوحدة، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على القيام بهذا الدور".

وأشار البيان إلى أن "الناس في غزة يموتون، لأن المساعدات الإنسانية تُمنع عنهم بشكل منهجي. يموتون تحت الأنقاض، دون ماء صالح للشرب، أو طعام، أو رعاية صحية أساسية. هذا منع كامل لوصول المساعدات الإنسانية، وعرقلة متعمدة لتوفير الحد الأدنى من شروط البقاء. في مثل هذه الظروف، من واجب كل دولة مسؤولة أن تتخذ إجراءات، حتى وإن كانت سباقة على غيرها".

وأكد البيان، أن "سلوفينيا تدافع بثبات ومبدئية عن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. ولهذا السبب، ستُعد حكومة الدكتور روبرت غولوب، في الأسابيع المقبلة، إجراءات وطنية إضافية ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تشكّل تصرفاتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".

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