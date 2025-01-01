شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح في قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، كما استشهد مواطنين وأصيب نحو 70 آخرين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال جنوب خان يونس.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف الاحتلال استهدف وسط المدينة.

أما في مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال مبنى في حي الرمال غرب المدينة، كما أصيب عدد من المواطنين إثر قصف منزلا قرب مقبرة الشيخ راضون في المدينة.