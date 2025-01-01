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ترامب يفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على إسرائيل

الجمعة 01 أغسطس 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على إسرائيل



وكالات / سما/

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على البضائع القادمة من إسرائيل، كجزء من خطة الرسوم الجمركية العدوانية التي وضعتها إدارة ترامب.

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضت حتى الآن على بعض الصادرات الإسرائيلية بنسبة 10%، والتي فرضها ترامب مؤقتا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على أمر تنفيذي يفرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال سبعة أيام - وهي خطوة أخرى في أجندته التجارية التي ستختبر الاقتصاد العالمي والتحالفات الدولية.

وصدر الأمر بعد الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن بقليل، في أعقاب موجة من النشاط المتعلق بالرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع دول وكتل مختلفة قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترامب على نفسه في الأول من أغسطس.

سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 بالمائة على البضائع القادمة من إسرائيل، وهو نفس المعدل المفروض على أيسلندا وفيجي وغانا وليسوتو والإكوادور.

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