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واشنطن : ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة للحفاظ على سلطته..

الخميس 31 يوليو 2025 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة للحفاظ على سلطته..



واشنطن / وكالات /

قال موقع "ذا أتلانتك" عن مسؤولين أميركيين ان ترامب أصبح يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع في غزة.

واضاف الموقع ان ترامب يعتقد أن الأهداف العسكرية بغزة تحققت ونتنياهو يواصل الحرب حفاظا على سلطته.

وقال ان البيت الأبيض يرى أن نتنياهو يتخذ خطوات تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

واكد "لا نتوقع أن يحاسب ترامب نتنياهو بأي شكل من الأشكال ولا يوجد خلاف كبير بين ترامب ونتنياهو والحلفاء قد يختلفون أحيانا".

وقال ان صبر ترامب ينفد بشكل أساسي تجاه حماس وليس تجاه نتنياهو.

واشار المسؤولون ان ترامب يريد إنهاء الحرب وهو يدرك الغضب المتزايد تجاه إسرائيل من قبل مؤيدي تياره.

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