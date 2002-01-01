واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير

واشنطن / وكالات /

اعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات تشمل حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان إنها أبلغت الكونغرس أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 بما في ذلك من خلال اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوض وتتعارض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده خاصة في الكتب المدرسية وتقديم مدفوعات ومزايا دعماً للإرهاب للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأضافت: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات تمنع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ) (1) من قانون الامتثال لالتزامات السلام في الشرق الأوسط".

وشددت على أنه "من مصلحتنا الأمنية الوطنية أن نفرض العواقب ونحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".