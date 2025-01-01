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ترامب يقترح "أسرع طريقة" لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

الخميس 31 يوليو 2025 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يقترح "أسرع طريقة" لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة



واشنطن / وكالات /

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة هي أن تستسلم حركة "حماس" وتطلق سراح الرهائن لديها.

وكتب ترامب عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال": "أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي أن تستسلم حماس وتطلق سراح الرهائن".

وقال الرئيس ترامب مؤخرا خلال زيارته لإسكتلندا، إن إسرائيل ستضطر لاتخاذ قرار بشأن خطواتها القادمة في غزة، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث بعد انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع "حماس".

وكان ترامب قد أعلن في فبراير الماضي عن ما وصفه بـ"خطة للهجرة الطوعية من قطاع غزة"، داعيا إلى إعادة تأهيل المنطقة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" عبر تهجير سكانها الفلسطينيين. لكن المبادرة أثارت انتقادات واسعة، وصفت في العالم العربي ومن قبل منظمات الإغاثة بأنها "غطاء لتهجير قسري جماعي".

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