إسرائيل ترفض تسليم جثمان الشهيد عودة الهذالين لاهله

القدس المحتلة / سما/

رفضت اسرائيل تسليم جثمان الشهيد عودة الهذالين الذي قتله مستوطن شرق يطا إلى أهله.

وبحسب صحيفة "هآرتس" قدم جيش الاحتلال لعائلة الشهيد قائمة مطالب كشرط لتسليم جثمانه، منها دفنه في قرية أخرى، وتقييد عدد المشاركين في الجنازة بـ 15 شخصًا، وعدم إقامة خيمة عزاء قرب منزله.

وداهم جيش الاحتلال خيمة العزاء واعتقل أربعة فلسطينيين آخرين خلال الليل عقب الحادثة.

في المقابل برات محكمة الاحتلال المستوطن القاتل . وأضاف نادي الأسير أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستعمر أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستوطنين لقتل المزيد من الفلسطينيين.