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جيش الاحتلال الاسرائيلي يسحب الفرقة 98 من شمال قطاع غزة ..

الخميس 31 يوليو 2025 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يسحب الفرقة 98 من شمال قطاع غزة ..



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس انسحاب الفرقة 98 من قطاع غزة، مع اقتراب نهاية عملية "عربات جدعون".

وقد عملت الفرقة خلال الأشهر الأخيرة في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، وفي خان يونس. ولم يُعلن الجيش ما إذا كان سيتم استبدال الفرقة بقوة مناورة أخرى.

صرح الجيش ان قرار إنهاء العملية في شمال قطاع غزة اتُخذ "وفقًا للتخطيط العملياتي وحجم القتال".

وأضاف الجيش أنه خلال العملية في شمال قطاع غزة، دُمِّر أكثر من 1500 موقع وقتل عشرات المقاتلين. وأضاف: "ألحقت القوات أضرارًا جسيمة بكتيبة الشجاعية التابعة لحماس، التي داهمت محيط غزة في 7 أكتوبر".

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