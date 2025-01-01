الشيخ: الهجوم على مصر والأردن جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما

رام الله / سما /

قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، إن الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا، بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات".

وتابع: من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا ودعم صموده وثباته على ارض وطنه، والجهد السياسي المشترك مع الاشقاء والاصدقاء لوقف حرب الابادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي ابدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين.

وحيا نائب رئيس دولة فلسطين، مصر والاردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال.