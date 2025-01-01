5 دول توافق على استيعاب الفلسطينيين..نتنياهو : "الهجرة الطوعية" من غزة خلال أسابيع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزز مؤخرا خطوات عملية لصالح الهجرة الطوعية لسكان غزة، بهدف إبقاء الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الحكومة.

ووعد نتنياهو بن غفير بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستبدأ إسرائيل خلال أسابيع "الهجرة الطوعية" لآلاف الغزيين إلى دول أخرى.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو عقد اجتماعات أوعز خلالها إلى الموساد بتسريع الاتصالات التي يُجريها مع الدول المرشّحة لاستقبال فلسطينيين من غزة.

ونقلت عن مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية قوله: "نتنياهو منخرط في الأمر بشكل مكثف، وهكذا يحاول إقناع بن غفير بعدم الانسحاب من الحكومة".

وفي إطار الاتصالات التي أجرتها إسرائيل، تم التوصل إلى تفاهمات مع خمس دول ستستقبل مهاجرين من غزة، حسب الصحيفة العبرية.

وزعمت يديعوت إلى أن الجديد في الأمر هو أن الخروج سيتم عبر إسرائيل ومنها إلى الأردن – وليس عبر مصر.