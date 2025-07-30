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عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مجزرة جديدة نفذها جيش اسرائيل ضد المجوعين جنوب وشمال قطاع غزة

الأربعاء 30 يوليو 2025 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مجزرة جديدة نفذها جيش اسرائيل ضد المجوعين جنوب وشمال قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد 35 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب المئات مساء اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مراكز تجمع طالبي المساعدات الإنسانية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف تجمعًا للمدنيين قرب محور "موراج" شمال غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي حدثٍ موازٍ استشهد أكثر من 30 مدنيًّا وأصيب عدد آخر بعدما أطلقت قوات الاحتلال قذائفها ونيران آلياتها صوب مجموعة من طالبي المساعدات قرب معبر زيكيم شمالي القطاع.

وعُرف من الشهداء، محرز يوسف أبو عودة، محمد محمود شحادة، محمود أدهم الزويدي، محمود جمال الكفارنة، محمد إسماعيل الشنباري.

وتستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين استشهد منهم المئات، منذ بدء تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأميركية التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، بتاريخ 27 مايو/ أيار 2025.

وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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