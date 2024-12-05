بدء تنفيذ مشروع إماراتي لنقل المياه من مصر إلى جنوب غزة

أبو ظبي/سما/

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مشروع كبير لإنشاء خط أنابيب لنقل المياه المحلّاة من مصر إلى جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) الأربعاء أن فرقًا فنية إماراتية بدأت بنقل المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، الذي يمتد لحوالى سبعة كيلومترات، ويهدف إلى التخفيف من “أزمة المياه” التي يعانيها قطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن بناء الخط سيبدأ خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع.

وسيربط المشروع محطة لتحلية المياه في مصر بمنطقة المواصي على ساحل غزة، وقد يوفر المياه لنحو 600 ألف شخص يوميًا، بحسب كوغات.

وذكرت “وام” أن الإمارات أطلقت “مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة”.

ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، مما يجبرهم على الاعتماد على المياه المالحة، التي تكون غالبًا غير صالحة للشرب، أو على شحنات المساعدات المتقطعة.

وتُقدّر سلطة المياه الفلسطينية أن أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه في غزة قد تضررت جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وبعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء، أصبح معظم سكان غزة يعتمدون على آبار ملوثة أو توزيع مياه من منظمات غير حكومية، تعوقها محدودية وصول المساعدات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن “أزمة المياه في غزة تتفاقم بسرعة في ظل نقص الوقود الشديد، والأضرار الواسعة بالبنية التحتية، وصعوبة الوصول إلى مصادر المياه”.

واستأنفت محطة تحلية المياه في دير البلح وسط غزة عملها بشكل كامل خلال نهاية الأسبوع الفائت، بعد إعادة ربطها بشبكة الكهرباء الإسرائيلية لأول مرة منذ الربيع.

وتحذر المنظمات الإنسانية منذ أشهر من خطر كارثة صحية كبرى، خصوصا في جنوب القطاع، حيث يحتمي مئات الآلاف من النازحين.

والثلاثاء، دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى تأمين زيادة هائلة في المساعدات الغذائية.

كما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة من أن “أسوأ سيناريوهات المجاعة بدأ يتحقق بالفعل” في غزة.

(أ ف ب)