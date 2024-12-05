المتابعة تدعو لتظاهرات أوسع في البلدات العربية ضدّ حرب الإبادة والتجويع في غزة

الناصرة/سما/

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الأربعاء، الأهالي في مناطق 48، بالمشاركة في تظاهرات في البلدات والمدن العربية، احتجاجا على تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية والتجويع في غزة.

وقالت المتابعة في بيان، أصدرته مساء اليوم، إنها "تدعو، بموجب قرار سابق، ضمن سلسلة قرارات للاستنهاض الشعبي ضد حرب الإبادة والتجويع والتهجير؛ للقيام بتظاهرات في البلدات، وعند مفارق طرق مركزية، في مناطقنا، من خلال اللجان الشعبية المنبثقة عن لجنة المتابعة، والأحزاب والقوى السياسي الفاعلة في مجتمعنا العربي".

ووجّهت المتابعة التحية "للجان الشعبية والقوى التي أصدرت دعوات كهذه، وتدعو لتكون التظاهرات بشكل أوسع، على أن تكون، وفق ظروف كل بلد؛ ابتداء من مساء يوم الخميس، وحتى السبت القريب".



وقالت المتابعة إن "مظاهرة سخنين الكبرى، وإضراب لجنة المتابعة عن الطعام، وسلسلة النشاطات التي رافقت هذا الإضراب، تؤكد جاهزية جماهيرنا، ومعها قوى تقدمية، لإعطاء المعركة ضد حرب الإبادة، زخما جماهيريا أكبر".

يأتي ذلك فيما نُظمت مساء أمس الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية منددة بحرب الإبادة والتجويع في غزة أمام السفارة الأميركية في مدينة تل أبيب، بمشاركة العشرات من النشطاء والمتظاهرين، كما نظمت مسيرة احتجاجية في مدينة أم الفحم ووقفة احتجاجية في مدينة عرابة بمنطقة البطوف.

واحتجزت عناصر الشرطة الإسرائيلية شابا خلال المظاهرة في تل أبيب، ثم أخلت سبيله بعد مصادرة العلم الفلسطيني منه.

وجاءت الوقفة رغم فرض قيود مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية من بينها الحصول على ترخيص مسبق، وهو ما أكّد المنظمون أنه خرق واضح للقانون، الذي لا يشترط ترخيصا لمثل هذه الوقفات طالما كانت سلمية، بدون أن تشهد إغلاق شوارع، أو ما يسمى بـ"إخلال النظام العام".

وتواصل الشرطة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرض شروط وتضييقات مشددة على أبسط أشكال الاحتجاج في مناطق الـ48 تحت ذريعة "حالة الطوارئ"، ما يشكل قمعا ممنهجا للحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير وحق التظاهر، فيما تمنح للمواطنين اليهود مساحة واسعة للتظاهر من دون شروط أو تضييق، ما يبرز ازدواجية المعايير في تطبيق القانون.

ونظمت المتابعة أول من أمس، الإثنين، مظاهرة احتجاجية أمام حديقة الغزازوة في مدينة يافا، وسبقها مؤتمر صحافي في مقر رابطة شؤون العرب في يافا، وندوات وفعاليات احتجاجية شارك بها العشرات من الأهالي والمتضامنين ضد حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ويوم الجمعة الماضي، شارك عشرات الآلاف من مناطق الـ48 في مظاهرة قطرية نظمت بمدينة سخنين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية عديدة نظمت على مدار الأسبوع بالعديد من البلدات، تنديدا بالتجويع في غزة وللمطالبة بإنهاء الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.