وزير إسرائيلي: الرهائن أسرى حرب وإعادتهم ليست أولوية

القدس المحتلة/سما/

قال الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن إعادة الأسرى ليست المهمة الأساسية في الحرب الجارية على قطاع غزة.



وفي مقابلة إذاعية مع محطة "كول حي"، قال إلياهو: "يجب أن نطلق عليهم صفة أسرى، ونتعامل مع الأسرى في نهاية الحرب"، معتبرا أنه "عندما تطلق عليهم لقب مخطوفين، تصبح المهمة فعليا هي إعادتهم أولا، وأنا أعتقد أن هذه ليست أولوية".



ودعا إلياهو إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل قطاع غزة، قائلا: "أنا لا أدعو إلى إقامة مستوطنات في غزة محاطة بالجدران، بل إلى مدينة كبيرة. يجب أن تكون كل غزة يهودية، وبمجرد أن تصبح يهودية، فإن حال العرب هناك سيكون أفضل أيضا".

وأضاف: "موقفي هو أننا يجب أن نحتل غزة. هذا كان أيضا موقف رابين".

ومن جانبه، نشر مقر عائلات المخطوفين بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات إلياهو.

وجاء في البيان: "الوزير إلياهو يجسد فشلا أخلاقيا وقيميا عميقا، ولا يمثل إرادة الشعب الذي يطالب بإعادة جميع المخطوفين وإنهاء القتال".

وأكد المقر أن "من يتحدث بهذه الطريقة عن المخطوفين يضعف إسرائيل ويعزز قوة حركة حماس".

بدوره، كتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، عبر حسابه على منصة "إكس": "من فشل عسكري إلى انهيار سياسي. حكومة السابع من أكتوبر – إلى البيت".