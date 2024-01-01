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مصر تطلق "زاد العزة" نحو غزة بكثافة

الأربعاء 30 يوليو 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطلق "زاد العزة" نحو غزة بكثافة



القاهرة/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، توسع سلال الإمداد الغذائي التي تحملها قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة".


وتشمل القوافل الخبز الطازج الذي يتم تجهيزه بجهود متطوعي الهلال المصري، داخل المخبز الآلي بمركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" التابع للهلال الأحمر المصري بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة "لقمة هنية من مصر إلى غزة" التي تأتي بالتزامن مع تكثيف الجهود لاستمرار الدفع بالمساعدات الغذائية في ما يشهده القطاع من نقص حاد في الغذاء.

ويستهدف المخبز الآلي التابع للهلال الأحمر المصري إمداد أهل غزة بعشرات الآلاف من الأرغفة بشكل مستمر، وذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفلسطينية.

ويعتبر مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" من أوجه الدعم التي تقدمها مصر إلى سكان القطاع منذ بداية الأزمة، من أجل إدخال المساعدات الغذائية العاجلة، وتوفير السلال الغذائية المتكاملة، الدقيق، الخبز، بالاضافة إلى الوجبات الساخنة والجافة.

ويعمل "المطبخ الإنساني" والذي كان قد بدأ تشغيله في مارس 2024، على إعداد الوجبات الساخنة والجافة والخبز الطازج لأهالي قطاع غزة، حيث أمد القطاع غزة خلال شهر رمضان 2024، نحو 2 مليون رغيف خبز، وأكثر من نصف مليون وجبة ساخنة، وقرابة 700  ألف وجبة جافة.

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