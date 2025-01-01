  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دماء في طوابير الجوعى بفعل القصف الإسرائيلي في غزة

الأربعاء 30 يوليو 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
دماء في طوابير الجوعى بفعل القصف الإسرائيلي في غزة



غزة/سما/

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمواطنين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية والمياه في مناطق متفرقة بقطاع غزة.


ووفقا لمصادر في الإسعاف والطوارئ فقد شملت الحصيلة 6 شهداء و40 مصابا على الأقل جراء قصف استهدف مركزا للمساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مستشفى القدس بإصابة 8 أشخاص من طالبي المساعدات عند مفرق النابلسي غربي مدينة غزة.

وفي حادثة منفصلة، قصفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين أثناء تزودهم بالمياه من شاحنة في منطقة المواصي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما أكدت الطواقم الطبية تسجيل 7 إصابات في هذا القصف.

كما أصيب مواطنان بجراح إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيّرة في محيط كنيسة دير اللاتين وسط مدينة غزة.

وأعلن مستشفى العودة وصول 4 شهداء منذ صباح اليوم، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمواطنين قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم وسط القطاع.

وفي تطور آخر استشهد نصيف جمال الدحدوح متأثرا بجراحه بعد قصف منزله أمس في حي الزيتون جنوب شرقي غزة، ليلتحق بأبنائه الخمسة الذين أعلن استشهاده أمس معه في الغارة.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية غارات على حي الشجاعية شرق غزة، ومدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أدى قصف مدفعي إلى إصابات في شارع الجلاء وسط غزة، وشارع 5 شمال غرب خان يونس.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تعمد خلق الفوضى لنهب المساعدات، محذرا من خطورة عمليات الإنزال الجوي التي وصفها بأنها "غير مجدية وخطرة"، حيث تسقط في مناطق خالية أو خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما يعرض الجوعى للاستهداف المباشر.

في موازاة ذلك، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن الحصول على مياه نظيفة لا يزال تحديا يوميا في غزة، حيث يضطر الأطفال للانتظار في طوابير طويلة تحت الشمس للحصول على الماء، وسط "صمت عالمي" تجاه المأساة المتفاقمة في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم : حماس تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة وترفض خروج قادتها من غزة

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحركة حماس …

مسألة وقت ..زلزال قوي ومدمر قد يضرب إسرائيل قريبًا

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

دعوة رسمية في روسيا لتقييم تصريحات كاتبة اقترحت "إذابة" سكان غزة بالحمض

يذكروننا بوعد بلفور ..إسرائيل مصدومة من موقف بريطانيا حول تحملها المسؤولية التاريخية لما يجري في فلسطين

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

الأخبار الرئيسية

وزيران إسرائيليان: خطط ضم غزة غير واقعية وتستخدم للضغط على "حماس"

6889f5bb4236045c051eeacd

وزير إسرائيلي: الرهائن أسرى حرب وإعادتهم ليست أولوية

6889ad4e4c59b71c16607613 (1)

السفير هاكابي: أوروبا تضغط على "إسرائيل" و3 دول عربية تضغط على حماس

20250730043940

حماس تتسلّم اعتراضات "إسرائيل" عبر الوسطاء وويتكوف إلى تل أبيب

6889e1554c59b771800724d2

الأمير تركي الفيصل: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية