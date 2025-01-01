  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزيران إسرائيليان: خطط ضم غزة غير واقعية وتستخدم للضغط على "حماس"

الأربعاء 30 يوليو 2025 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الخطط الإسرائيلية المعلنة لضم أجزاء من قطاع غزة من غير المرجح أن تتحقق على أرض الواقع، ويتم تسريبها إلى وسائل الإعلام بهدف ممارسة ضغط نفسي على "حماس".


وقالت الصحيفة إن وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، صرح بأن "هذا الأمر ليس مطروحا فعليا على الطاولة"، وأنه يستخدم لدفع "حماس" إلى تخفيف مطالبها بشأن صفقة تبادل الأسرى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف عضو بارز في الائتلاف الحكومي: "أجد أن احتمال تنفيذ هذه الخطط ضئيل للغاية. وما نحاول فعله حاليا هو تهديد حماس في أكثر ما قد يوجعها، وهو فقدان الأرض".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال في تصريح أمس الثلاثاء إن الاستيطان في قطاع غزة "أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مؤكدا أن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

وردت "حماس" معتبرة أن تصريحات سموتريتش "تمثل تهديدا صريحا بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا، وتكشف بوضوح الطبيعة الاستعمارية الوقحة لحكومة الاحتلال واستهتارها التام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم : حماس تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة وترفض خروج قادتها من غزة

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحركة حماس …

مسألة وقت ..زلزال قوي ومدمر قد يضرب إسرائيل قريبًا

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

دعوة رسمية في روسيا لتقييم تصريحات كاتبة اقترحت "إذابة" سكان غزة بالحمض

يذكروننا بوعد بلفور ..إسرائيل مصدومة من موقف بريطانيا حول تحملها المسؤولية التاريخية لما يجري في فلسطين

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

الأخبار الرئيسية

6889f5bb4236045c051eeacd

وزير إسرائيلي: الرهائن أسرى حرب وإعادتهم ليست أولوية

6889ad4e4c59b71c16607613 (1)

السفير هاكابي: أوروبا تضغط على "إسرائيل" و3 دول عربية تضغط على حماس

20250730043940

حماس تتسلّم اعتراضات "إسرائيل" عبر الوسطاء وويتكوف إلى تل أبيب

6889e1554c59b771800724d2

الأمير تركي الفيصل: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى (فيديو)

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحركة حماس …

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية