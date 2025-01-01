وزيران إسرائيليان: خطط ضم غزة غير واقعية وتستخدم للضغط على "حماس"

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الخطط الإسرائيلية المعلنة لضم أجزاء من قطاع غزة من غير المرجح أن تتحقق على أرض الواقع، ويتم تسريبها إلى وسائل الإعلام بهدف ممارسة ضغط نفسي على "حماس".



وقالت الصحيفة إن وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، صرح بأن "هذا الأمر ليس مطروحا فعليا على الطاولة"، وأنه يستخدم لدفع "حماس" إلى تخفيف مطالبها بشأن صفقة تبادل الأسرى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف عضو بارز في الائتلاف الحكومي: "أجد أن احتمال تنفيذ هذه الخطط ضئيل للغاية. وما نحاول فعله حاليا هو تهديد حماس في أكثر ما قد يوجعها، وهو فقدان الأرض".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال في تصريح أمس الثلاثاء إن الاستيطان في قطاع غزة "أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مؤكدا أن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

وردت "حماس" معتبرة أن تصريحات سموتريتش "تمثل تهديدا صريحا بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا، وتكشف بوضوح الطبيعة الاستعمارية الوقحة لحكومة الاحتلال واستهتارها التام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".