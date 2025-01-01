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نائب إيراني يثير جدلا بعدما زعم بوجود كاميرا تجسس بمنزل نتنياهو

الأربعاء 30 يوليو 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب إيراني يثير جدلا بعدما زعم بوجود كاميرا تجسس بمنزل نتنياهو



طهران/سما/

أثار النائب الإيراني مجتبى زارعي جدلا بعدما زعم أن إيران نجحت بزرع كاميرا تجسس داخل منزل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووصف هذه المعلومة بأنها موثوقة ومؤكدة وليست مجرد تحليل.

 وقال زارعي في منشور عبر منصة "إكس": "كانت هناك كاميرا في منزل نتنياهو، ولم نكن يوما بهذا القرب منه"، في تلميح إلى اختراق أمني غير مسبوق للاستخبارات الإيرانية.

وأضاف متوعدا بأن "لا مكان آمنا على الأراضي التي تسيطر عليها العصابة الإسرائيلية" في إشارة إلى أن عناصر استخبارات إيرانية تعمل داخل إسرائيل.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو جهات أمنية إسرائيلية يؤكد أو ينفي هذه التصريحات، وينظر إلى هذه المزاعم في سياق الحرب النفسية والدعائية في الصراع المستمر بين إيران وإسرائيل.

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