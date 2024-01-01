النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم

أوسلو/سما/

وقعت النرويج وفلسطين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية النرويجية.



وجاء في بيان الوزارة: "وقعت النرويج وفلسطين مذكرة تفاهم في نيويورك. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة في مايو 2024، وتشكل علامة بارزة أخرى في العلاقات الطويلة بين البلدين... تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون والحوار الأوثق بين النرويج وفلسطين على المستويين الثنائي والدولي".

وأشارت الخارجية النرويجية إلى أن الاتفاقية تنص أيضا على عقد اجتماعات سنوية بين النرويج وفلسطين لبحث قضايا التعاون والمبادرات الجديدة التي يمكن للبلدين تنفيذها بشكل مشترك.

ونقل البيان عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي قوله: "هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم يوافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولم تتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروع" في القطاع.

وفي 25 يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

يذكر أن 147 دولة تعترف بدولة فلسطين، بينما لا تندرج الولايات المتحدة ضمن هذه القائمة. وفي 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. ومنذ 2024، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.

ووفقا للموقف الروسي، فإن التسوية ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.