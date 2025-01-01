المعارضة البريطانية: عزم ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين "استعراض سياسي"

لندن/سما/

وصفت زعيمة حزب "المحافظين" البريطاني القوة المعارضة الرئيسية في البلاد، كيمي بادنوك، خطط رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين بأنها "استعراض سياسي".



وكتبت بادنوك على منصة "إكس": "بينما تواجه البلاد أزمة في توفير فنادق للاجئين، وترتفع تكلفة المعيشة، ويهدد الأطباء بالإضراب مرة أخرى مما يعرض المزيد من الأرواح للخطر، من الصادم أن كير ستارمر استدعى حكومته لمحاولة حل مشكلة حزب العمال السياسية. الاعتراف بدولة فلسطين لن يعيد الرهائن إلى ديارهم، ولن ينهي الحرب، ولن يضمن المساعدات لغزة. هذا هو أسوأ أنواع الاستعراض السياسي".

وأعلن مكتب ستارمر يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولم تتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروع" في القطاع.

وفي 24 يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. بينما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في 25 يوليو أن حكومة ألمانيا لا تخطط للاعتراف بفلسطين على المدى القريب.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.