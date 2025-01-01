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الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة

الأربعاء 30 يوليو 2025 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة



إسلام آباد/سما/

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، مساء اليوم، أن بلاده سترسل 200 طن من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأساسية العاجلة إلى قطاع غزة.


وكتب دار في حسابه على منصة "إكس": "أثناء عودتي إلى إسلام آباد عبر إسطنبول، وبعد ترؤسي اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتمثيل باكستان في المنتدى السياسي رفيع المستوى، وإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي حول حل الدولتين لفلسطين، تحدثت من مطار إسطنبول إلى رئيس الوزراء حول الوضع الراهن لإمدادات الغذاء في غزة".


وأضاف: "تحدثت مع رئيس الوزراء شهباز شريف حول الوضع الغذائي الراهن والمجاعة الوشيكة في غزة، ووافق بكل سرور على إرسال شحنتين من الغذاء والمساعدات الإنسانية الطارئة (200 طن) إلى إخواننا وأخواتنا في غزة".

كما أكد أنه "أصدر على الفور التعليمات اللازمة إلى المديرية العامة لإدارة الكوارث لاتخاذ جميع الترتيبات والتنسيق اللازمين لإرسال هذه الإمدادات الإنسانية في أقرب وقت ممكن".

ودعا المجتمع الدولي أيضا إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لضمان الوصول دون عوائق إلى الغذاء والمساعدات، موضحا أن باكستان تقف في تضامن راسخ مع الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب أزمة التجويع المتفاقمة في قطاع غزة الذي يواجه "كارثة إنسانية حقيقية"، حيث لقي حتى نهاية يوليو 2025حوالي 147 شخصا حتفهم جراء المجاعة وسوء التغذية من بينهم 88 طفلا.

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