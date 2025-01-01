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الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق بطول كيلومتر بخان يونس

الأربعاء 30 يوليو 2025 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق بطول كيلومتر بخان يونس



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، العثور على نفق بطول كيلومتر في خان يونس يحتوي على عبوات ناسفة ووسائل قتالية لحماس.


وفي التفاصيل، أفاد المتحدث بأن قوات "لواء غولاني" تواصل العمل تحت قيادة الفرقة 36 في منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أنه وخلال العمليات، عثرت القوات على نفق بطول كيلومتر وبعمق نحو 15 مترا استخدم لإخفاء وسائل قتالية لحماس ومنها عبوات ناسفة وقطع أسلحة من نوع كلاشنيكوف وصواريخ RPG.

 

وصرح المتحدث باسم الجيش أنه تم تدمير جزء من النفق.


وذكر أن القوات قضت على عشرات المسلحين ودمرت بنى تحتية منها مبان عسكرية ومخزون من الأسلحة ومرابض استطلاع ونقاط إطلاق قذائف.

وشدد في بيانه على أن قوات القيادة الجنوبية تواصل العمل في قطاع غزة لحماية أمن إسرائيل والإسرائيليين.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو قال إنها توثق النفق الذي عثر عليه وعملية قصفه، كما نشر أماكن أخرى زعم أنها تابعة لحماس.

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