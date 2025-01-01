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نائب وزير الخارجية الروسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية

الأربعاء 30 يوليو 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب وزير الخارجية الروسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية



موسكو/سما/

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".


وقال فيرشينين خلال كلمته في الأمم المتحدة في مؤتمر حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة، والتصعيد الواسع للعنف، أظهرت جميعها مرة أخرى: أنه دون حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية، لن يتحقق سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "تجريد جماعي من الإنسانية".

وقال فيرشينين إن "ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أُشير إليه بحق، يفوق الوصف. أمامنا قصة مأساوية من التهميش الجماعي والمعاناة والضحايا الهائلين والدمار".

وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.

كما يركز المؤتمر خلال أيام انعقاده على الإجراءات العملية لدعم التسوية السلمية بشكل عاجل، ووضع أسس حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يوقف دائرة العنف المستمرة في المنطقة، ويسهم في استقرار أمنها الإقليمي، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويعيد له حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة.

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