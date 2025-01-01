الخارجية المصرية: نُدرّب مئات الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في غزة

القاهرة / سما /

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إن القاهرة تقوم بتدريب المئات من الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في قطاع غزة ، بعد وقف إطلاق النار.

وأوضح عبد العاطي في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن مصر لديها "خطة واضحة للترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة بعد وقف الحرب".

وحول جهود التوصل إلى هدنة في غزة، أشار إلى أن "مصر تضغط بكل قوة لإنجاح مفاوضات وقف النار في غزة"، كاشفا أن "القاهرة تجري اتصالات يومية مع أميركا وقطر".

وأعلن وزير الخارجية المصري، أن الدور السعودي الفرنسي حرّك ركود مسألة تنفيذ حل الدولتين.

وشدد الوزير المصري، على هامش مشاركته في مؤتمر "حل الدولتين "، الذي انعقد في نيويورك برعاية الأمم المتحدة، على أن "إسرائيل لن تنعم بالأمن إلا من خلال حل الدولتين".

واتهم وزير الخارجية المصري إسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح، واصفا المجاعة في غزة بأنها "تفوق الخيال".